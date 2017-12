DHA YURT BÜLTENİ8 

Adana'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt toplantılarının yapıldığı saptanan merkez Seyhan ilçesi Reşatbey mahallesindeki bir otele yönelik soruşturma başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda otel sahibi O.K., otel müdürü K.E. ve müdürün eşi Z.E. ile resepsiyon memuru A.K. gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli K.E.'nin, müdürü olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde sohbet toplantıları düzenlemeye başladığı, örgüt adına faaliyette bulunan kişilere ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı toplanarak örgüte finansal destek sağlandığı iddia edildi.

KONYA'da, 16 yaşındaki 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. (46) hakkında, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamaları kabul etmeyen B.U., çocuklardan birini otomobilinde taciz ettiği iddiasıyla ilgili "Araçtan inerken 'Allah razı olsun' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum. İftira atılıyor" dedi.

İkinci olay ise 15 Ekim'de meydana geldi. B.U., iddiaya göre, 1.5 yıl önce adres sorduğu sırada tanıştığı E.K. ile arkadaşlık kurdu ve bir süre sonra E.K.'nin arkadaşı E.Ç. ile tanıştı. B.U., gezdirme bahanesiyle otomobiline aldığı E.K. ve E.Ç.'yi de elle taciz etti. Çocuklar, daha sonra taciz olayını konuşmak için buluştukları B.U. tarafından tekrar taciz edildi. E.K. ve E.Ç.'nin olay sırasında bağırması üzerine çevredekiler, durumu anlayıp, polis çağırdı. B.U., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.U., mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra A.Y. de emniyete giderek, tutuklu bulunan B.U.'nun kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Y.'nin dosyası, diğer istismar dosyasıyla birleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından B.U. hakkında hazırlanan iddianamede, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Konya 1'inci Ağır Cezası Mahkemesi'nde dava açıldı.

- Şükrü Sözen'in kahve ikramı

- Şükrü Sözen'in açıklaması

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)

==================================

Bergama'da 15 zihinsel engelliye gönüllü arkadaş

İZMİR'in Bergama ilçesinde, zihinsel engelliler ile gönüllülerin arkadaşlık projesi Best Buddies (En iyi arkadaşlar), eşleştirme töreni ile başladı. Eşleştirme töreninde 15 yeni arkadaşlık kuruldu.

48 ülkede 1 milyonun üzerinde gönüllü ile 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireylerle, gönüllüler arasında arkadaşlık kuran sosyal sorumulluk projesi Best Buddies, Türkiye'de İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sonra İzmir'in Bergama ilçesinde de hayata geçirildi. Bergama Belediyesi, Bergama Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaş olarak destek verdiği etkinliğin eşleştirme töreni Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) yapıldı. 350 kişinin katıldığı eşleştirme töreninde, 15 yeni arkadaşlık kuruldu. BerKM'de yapılan zihinsel engelililerin gönüllüler ile eşleştirilme törenine CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Bergama İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Ergen, Bergama İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Ergüner, Best Buddies Turkey Elçisi Kanal D ana haber bülteni spikeri Gözde Atasoy, Best Buddies Turkey Eş Proje Koordinatörleri Sercan Duygan ve Recep Altınordu, Bergama Spastik Engelli Çocuklar ve Erişkinler Derneği Başkan Yardımcısı Jale Gülsün ve Bergama'daki rehabilitasyon merkezleri katıldı. Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden pilot projeye gönüllü olan 140 öğrenci de Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yerlerini aldı.