DHA YURT BÜLTENİ8

Son Güncelleme 34 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:15 |34 dakika önce

Ak Parti Sözcüsü Ünal: Tarih, hatalarımızın da yanlışlarımızın da hatırlanıldığı ve bizim için bir öğrenme, bir ders olduğu bir disiplindir TUNCELİ'de, Sarıkamış şehitlerinin anma yürüyüşüne katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, tarih'in sadece zaferlerin hatırlandığı ve zaferlerin yad edildiği bir ders değil olmadığını belirterek, "Aynı zamanda tarih bizim için, hatalarımızın da, yanlışlarımızın da hatırlanıldığı ve bizim için bir öğrenme, bir ders olduğu bir disiplindir"dedi. Sarıkamış şehitleri için Tunceli'de düzenrlenen saygı yürüyüşüne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Dursun, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, CHP İl Başkanı Şükrü Kılınç ile birlikte yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Atatürk Mahallesi SGK il binası önünde başlayan yürüyüş sırasında büyük bir Türk bayrağı taşınırken, yaklaşık 3 kilometre süren yürüyüş Valilik bahçesinde son buldu. Valilik bahçesinde toplanan kalabalığa çorba ikramı yapılırken, saygı duruşu ve istiklal marşasından sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Valilik bahçesinde Ak Partili Ünal ile sohbet eden CHP'li Erol, Tunceli'deki HES'lerden vazgeçilmesini isteyerek, "Tunceli'mizin en büyük sorunu HES ve barajlardır. Munzur vadisinde yapılması düşünülen Baraj ve HES'ler kentin dokusunu, Munzur vadisindeki inanç yerlerini yok edecek, bu baraj ve HES'lerde vazgeçilmesi Tunceli'lerin tek isteğidir"dedi. CHP'li milletvekili Erol'un bu isteğinden sonra gazetecilere açıktlamalarda bulunan Ak Partili Mahir Ünal, kentin gelişimini sağlayacak yeni kaynaklar oluşturmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Yani kentin tarihi dokusunu koruyarak, muhafaza ederek ama kentin gelişmesini sağlayacak kaynakları da inşa ederek devam etmek gerekiyor. Mesela Tunceli bu haliyle hem rekabet avantajı açısından, hem yeni gelişim yetenekleri açısından çok hızlı gelişen bir şehir. Birde Tunceli'nin bölgesinden tabi özel bir kıymeti, değeri var. Tunceli'nin koruduğu, muhafaza ettiği anlam var. Türkiye'nin çeşitliliğini, çok sesliliğini, tarihini, kültürünü bir renk olarak mutlaka koruması gereken bir şehir. O açıdan da Tunceli bizim için son derece kıymetli. Ben burada sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü Tunceli'ye yeni bir heyecan, yeni bir anlayış getirdiniz. Bakış açısıyla, kucaklayıcı tavrıyla devletin şefkat yüzünü gösteriyor"dedi. Sarıkamış şehitleri için yürüyüşe 7 bin kişinin katıldığını hatırlatan Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bugünkü bu yürüyüş te çok kıymetli. Çünkü, Sarıkamış'ı unutmamamız gerekiyor. Şehitlerimizi, o gün bu şehirlerimizin Kars'ın, Ardahan'ın korunması için ve bölgenin korunması için verilen mücadelenin ve üzerinde yaşadığımız her karış toprağın şehitlerimizin bize yadigarı olduğunu ve şehitlerimize baktığımız zamanda Çanakkale'de olsun, Sarıkamış'da olsun, Kut'ül Amare'de olsun bizim şehitlerimizin tek bir dilin, tek bir kimliğin, tek bir etnik yapının unsurları değildir. Bu coğrafyanın unsurlarıdır. Yani o cephede Alevi'si de vardır, Sünni'si de vardır, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır. Çünkü, topyekün, hep beraber bu coğrafyanın kendilerine vatan kılınmasını, bu bayrağın kendilerini temsilen dalgalanmasını devam ettirmek için canlarını vermişlerdir. O yüzden bunları unutmadığımız sürece birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sürdürürüz ve bizi vatan yapan, ülke yapan bizi birlikte Türkiye yapan değerleri hep beraber koruruz. Bu duyguları bir kez daha hatırladık. Bütün bu değerleri bir kez daha hatırladık ve bu toprakların, bu coğrafyanın bin yıldan beri hepimizi kucakladığını bir kez daha hatırladık. Sarıkamış'ın bu coğrafyayı korumak için verilmiş bir mücadele olarak o gün yaşananları bir kez daha hatırladık. Tarih sadece zaferlerin hatırlandığı ve sadece zaferlerin yad edildiği bir ders değil bizim için. Aynı zamanda tarih bizim için hatalarımızın da, yanlışlarımızın da hatırlanıldığı ve bizim için bir öğrenme, bir ders olduğu bir disiplindir. O yüzden bugün Sarıkamış'ın hatırlanmasının, orada hayatını kaybeden 60 bin evladımızın burada hep birlikte yad edilmesinin büyük bir kıymeti vardı.

Mahir Ünal, yürüyüş sonrası Valiliğe geçerek Vali Tuncay Sonel'den kentin sorunları hakında bilgi aldıktan sonra Valilikten ayrıldı. Görüntü Dökümü: -Yürüyüşün için toplanan kalabalığın görüntüsü -Yürüyüşten görüntüler -Yürüyüşe katılan protokolden görüntüler -Valilik bahçesine varış -CHP Milletvekili Gürsel Erol'un Mahir Ünal ile sohbet etmesi -Mahir Ünal'ın açıklamaları -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- ========================================== Sarıkamış şehitlerini anma programında 9 yaşındaki şehit oğlu duygulandırdı ÇORUM'da Sarıkamış şehitleri, düzenlenen programla anıldı. Şehitlik ziyareti sırasında Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un (36) oğlu Hüseyin Emre Erkoç'un (9) babasının mezarı başında durup beklemesi görenleri duygulandırdı. Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için Çorum'da anma programı düzenlendi. Gazi Caddesi Piri Baba Çamlığı'nda biraraya gelin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan grup 'Şehitle ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları atarat şehitilğe kadar yürüdü. Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, "Sarıkamış'ta kar şehitlerimizin üstünü örtmüştü ancak, yüreklerde taşınan vatan, millet ve bayrak sevgisi, eşsiz bir sağduyu ve yüksek disiplin anlayışıyla birleşerek kahraman Mehmetçiğin en zor şartlara bile göğüs germesini sağladığı gerçeğini asla örtmemiştir" dedi. Ardından Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Öte yandan programa Mardin'in Derik İlçesi'nde 24 Haziran 2016'da teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç'un oğlu Hüseyin Emre Erkoç ile şehit eşi beden eğitimi öğretmeni Gülay Erkoç da katıldı. Hüseyin Erkoç'un babasının mezarının başında beklemesi ve dua etmesi görenleri duygulandırdı. Görüntü Dökümü: --------------------- -Yürüyüşten detay -Şehitlik ziyareti -Şehit oğlunun babasının kabrinin başında beklemesi - Detaylar Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ============================================ 81 sanatçının eserleri 42 gün boyunca Eskişehir'de sergilenecek 'Renkler/ İmgeler/ Sözcükler' Resim ve Heykel Sergisi Eskişehir'de 'Renkler/ İmgeler/ Sözcükler' Resim ve Heykel Sergisi, 42 gün boyunca Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek. Ahmet Telli şiirlerinin 81 sanatçının estetiğinde yankılandığı sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin ilk karma sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, aynı zamanda da Çağdaş Sanatlar Galeri'nin 2018 yılının ilk sergisi oldu. 'Renkler/ İmgeler/ Sözcükler' Resim ve Heykel Sergisinin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, sanat eleştirmeni-yazar İbrahim Karaoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Füsun Demiray, yönetmen Mahir Karayazı ile çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin yeni yıla farklı bir sergi ile başladığını söyledi. Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde 2017 yılında yaklaşık 20 bin kişinin gezdiği-izlediği etkinlikler oluşturduklarını belirten Başkan Kurt, "Bu yıl da Sayın Ahmet Telli ile başlıyoruz. Onun adına, onunla birlikte olan arkadaşlarının eserleri ile oluşturulan sergimizi bütün Eskişehililerin daha çok özgülük, daha çok adalet isteğiyle izleyeceğini düşünüyorum." dedi. TELLİ: BİR KENT YEREL YÖNETİM DEDİĞİMİZ DEMOKRATİK ANLAYIŞLA BÜTÜNLEŞİRSE BİR KENT OLMA HÜVİYETİ KAZANIR Ahmet Telli, "Bir kent ancak yerel yönetim dediğimiz demokratik anlayışlarıyla bütünleşirse, bir kent olma hüviyeti kazanır. Aksi halde, kentlerimizi önce büyük binalar, sonra çokça otomobiller ve sonra da anti laisizmin bütün karanlık yüzü sarar. Hak ve hukuk kaybolup gider birer birer. Kavram olarak bile silinir sözlüklerden, eğer kenti kent yapmazsak. İşte bu yüzden, bu serginin açılışı iki bakımdan önemli; 1- kent kültürüne minicik bir damla da olsa katkısı olsun diyedir. İkincisi, yontucuların, ressamların ve şiirin kardeşliğiyle halkımızın bir fikre, duygu örgütlenmesine giden minicik bir adım da olsa bu önemli bir adımdır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ressam ve Türkiye'nin en önemli gitar virtüözlerinden uluslararası bir üne sahip Prof. Dr. Ahmet Kanneci ile asistanı Özcan Dal gitar dinletisi gerçekleştirdi. Kanneci ve Dal'ın gitar dinletisi Ahmet Telli şiirleri bir araya geldi. Gitar-şiir dinletisi sırasında Ahmet Telli tarafından sahneye davet edilen Başkan Kurt, Telli'nin 'Unutma Dostumsun' adlı şiirini okudu. BÜYÜKERŞEN :HAYALİMİ YAŞIYORUM Açılış programının sonunda sanatçıları ve sergiye emek verenlere teşekkür plaketi vermek için sahneye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şiirin, edebiyatın, resmin her şeyin en güzelinin sahnede söylendiğini belirtti. Büyükerşen "Az önce otururken eğildim kulağına 'Kendimi bir belediye başkanı olarak değil, bir Eskişehirli olarak, bu salonun içerisinde mutlu bir vatandaş olarak hissediyorum' dedim. Gerçekten mutluluk duyulacak bir şey bu. Bir anlamda da benim hayalimdi. Hayallerimi yaşıyorum." dedi. AHMET TELLİ ŞİİRLERİ 81 SANATÇININ ESTETİĞİNDE YANKILANIYOR

Açılış programında ayrıca yönetmenliğini Mahir Karayazı'nın yaptığı 'Şairini Bekleyen Sandalye' isimli belgesel filmin gösterimi de yapıldı. Açılış programına katılan sanatseverler, programın ardından küratörlüğünü sanat eleştirmeni-yazar İbrahim Karaoğlu yaptığı, koordinatörlüğünü ise Füsun Demiray'ın üstlendiği 'Renkler / İmgeler / Sözcükler' Resim-Heykel Sergisini gezdi. Ahmet Telli şiirlerinin 81 sanatçının estetiğinde yankılandığı bu sergi, Çağdaş Sanatlar Galerisinin ilk karma sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi, aynı zamanda da Çağdaş Sanatlar Galeri'nin 2018 yılının ilk sergisi oldu. 42 GÜN BOYUNCA SERGİLENECEK 42 gün boyunca Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek olan "Renkler / İmgeler / Sözcükler" Resim-Heykel Sergisi, 16 Şubat 2018 Cuma Günü sona erecek. METİN ALTIOK'TAN ORHAN ZAFER'E 81 SANATÇI "Renkler / İmgeler / Sözcükler" Resim-Heykel Sergisinde yer alacak 82 sanatçı ise şöyle: "Reyhan Abacıoğlu / Tijen Ademoğlu / Latife Akın / Onay Akbaş / Mehmet Alagöz / Metin Altıok / Mehmet Aslan / Atilla Atar / Aydın Ayan / Hatice Aydoğan / Habip Aydoğdu / Mehmet Aydoğdu / Bengü Bahar / Tezcan Bahar / Monad Balkan / Gökhun Baltacı / Sema Barlas / Celal Binzet / Yavuz Bozkurt / Ziya Buyuk / Zahit Büyükişleyen / Halil Coşkun / Tülay Özler Çeliker / Ersan Çetin / İbrahim Çiftçioğlu / Vedat Çolak / Demet Dayı / Füsun Demiray / Mehmet Ali Doğan / Erkan Doğanay / Yıldız Doyran / Devrim Erbil / Barış Eren / Tayyar Eren / Şükrü Ertürk / Sami Gedik / Zafer Gençaydın / Alperen Güldü / Füsun Güleşen / Sinan Gültekin / Mehmet Arslan Güven / Anber Hacıraifoğlu / Ahmet Şinasi İşler / Nihat Kahraman / Ekrem Kadak / Şükrü Karakuş / Fevzi Karakoç / Bedri Karayağmurlar / Füsun Kavalcı / Mehmet Kaya / Yurdanur Ketenci / Asaf Koçak / Cenk Mısırlıoğlu / Hayati Misman / Muzaffer Oruçoğlu / Doğan Örs / Aykut Öz / Mustafa Özdemir / Lütfi Özden / Necmettin Özlü / Özer Özsarı / Hasan Pekmezci / Hasip Pektaş / Hatice Öz Pektaş / Tayfun Pirselimoğlu / Cengiz Savaş / Zeki Serbest / Rana Sirkecioğlu / Hüseyin Şahbudak / Gediz Sezen / Kazım Sözak / Ülkü Tamer / Yunus Tonkuş /Emre Yenisoy /Ahmet Yeşil / Hüseyin Yıldırım / Burhan Yılmaz / Metin Yurdanur / Münir Yücel / Ezgi Yüksel / Gülay Yüksel / Orhan Zafer"