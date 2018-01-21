DHA YURT BÜLTENİ8

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Son Güncelleme 27 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:00 |27 dakika önce

Reyhanlı'ya 3 roket düştü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 3 farklı noktaya roket düştüğü iddia edildi. Pınarbaşı, Gültepe ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerine düşen roket saldırısıyla ilgili bölgelere polis ve ambulans sevk edildi. Olayla ölen yada yaralanan olup olmadığı belir belli değil. Roketin düştüğü mahalle arasında ise park halindeki araçlar ile evlerin zarar gördü. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: HATAY (DHA) ===================================== Bitlis'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 12 asker yaralı BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Olayda 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralı kurtarıldı. Bitlis Valiliği, yaralı askerlerin helikopterlerle Bitlis ve Hizan'daki hastanelere kaldırıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Bitlis'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, bölgeyi PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu' kapsamında bugün saat 12.20'de Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda askeri birlik ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşmasıyla 12 asker yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, çığ altında kalan askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin şehit olduğu belirledi. Yaralı kurtarılan 12 asker ise helikopterlerle Bitlis ve Hizan'daki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Van ve Erzurum'dan dağcılık konusunda uzman AFAD ekibinin de arama- tarama faaliyetine katılmak üzere bölgeye geldiği bildirildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Bitlis Valiliği, çığ felaketiyle açıklama yayımladı. Açıklama şöyle: "Bitlis ili Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret tepe bölgesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu' kapsamında 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 12.20 sıralarında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında operasyonda görevli personel üzerine çığ düşmüştür. Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Köse, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb Alev, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaman, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Dilek, Jandarma Uzman Çavuş Bülent Kılınç, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu, Jandarma Uzman Çavuş Emin Keser, Jandarma Uzman Çavuş Taner Açıker, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Dertli, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ================================================= Gülbaba köyü sınırında PYD'li teröristlerin taciz ateşi sonrası terör örgütü mevzileri ateş altına alındı Kilis Gülbaba köyü sınırında PYD'li teröristlerin taciz ateşi sonrası terör örgütü mevzileri ateş altına alındı. Görüntü Dökümü ----------------------- -Taciz ateşi sesleri -Gülbaba köyü -detaylar Haber-Kamera : Mustafa TURAPOĞLU - Can EROK / KİLİS (DHA) ============================ İncirlik'ten 'kaplan' havalandı Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948 yılında av-bombardıman rolünde kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait 1 savaş uçağı İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı. Renkli görüntüsü ve üzerindeki yüklü bombalarla dikkat çeken uçak, havalanıp, Suriye sınırına doğru uçtu. Görüntü Dökümü - Kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait 1 savaş uçağı İncirlik Üssü'ne inişi Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:ADANA,(DHA) ============================================

Askerler için kurban kestiler Hatay'ın Hassa ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasına yığınak yapan Türk askerlerinin yanına gelen vatandaşlar, kurban kesti. Kesilen kurbanın kanı ise bir kadın tarafından askerlerin alnına sürüldü. Vatandaşlar ile askerler dua etti. Tank ve zırhlı araçlarla Suriye'ye geçmek için emir bekleyen askerler, soğuk havada ise ısınmak için ateş yaktı. Görüntü Dökümü ------------------------ -Tankın üzerindeki askerler - Tanklardan genel görüntüler - Bir kadının askerlerin başına kestiği kurbanın kanını sürmesi -Askerlerin toplu görüntüsü - Askerlerin dua etmesi -dha muhabiri Çağlar Öztürk'ün anonsları Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/HASSA,(HATAY),(DHA) ============================================== Bakan Soylu: Türkiye çok ciddi testlerden geçiyor İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye çok ciddi testlerden geçtiğini, dünyanın bu bölgesi için çok farklı hesapların devrede olduğunu ifade ederek, "DEAŞ tehditi bitti. Ama, sınırımızın güneyindeki faaliyetler en üst düzeydedir. 40 yıldır Türkiye teröristlerle mücadele ederken, yabancı güçler teröristlere 4 bin TIR silah gönderip, güya sınır koruma ordusu kurmaya kalktılar. Tek bir soru sormak isterim. Bu sınır koruma ordusu kimin ordusu, kime karşı koruyacak? Buradan 9 bin kilometre ötedeki ülkenin sınırını mı?" diye konuştu.Siirt'ten sonra Eruh ilçesine giden Bakan Soylu, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler ile ilgili bilgi verdi.

AK Partin merkez ilçe kongresine katılmak için Siirt'te gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Spor Salonunda düzenlenen merkez ilçe kongresine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün başlattığgı Afrin operasyonuna değinen Bakan Soylu, şöyle dedi: "Dün itibari ile Afrin'de insanlığın, medeniyetinin namusunu kurtarmak için bu çoğrafyada sözde değil, doğru dürüst gerçek huzuru tesis etmek için operasyona başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman ordumuza, evlatlarımıza, başarılar diliyoruz. Milletimizin duası ordumuzla beraberdir. Eller bu sabah Türkiye'nin her yerinde sema'ya açıldı. Bu gece sabahlara kadar Fatihalar, Fetih süreleri okundu. Bizim evlatlarımızın kılıcı keskin olsun. Ve etrafımızda dış güçler tarafından desteklenen şer şebekelerini ellerinin tersiyle itsinler ve boğabilsinler diye dua edelim. Allah. evlatlarımızı hem muhafaza eylesin, hem de muaffak etsin. Ayağına taş değdirmesin." Türkiye'nin çok ciddi testlerden geçtiğini, dünyanın bu bölgesi için çok farklı hesapların devrede olduğunu söyleyen Bakan Süleyman Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık ile devam eden 7 Haziran sonrası tırmandırılan 6-7 Ekimle beraber bize ders verdirilmek istenen terör hadiseleri ve 15 Temmuz'u kapsayan sürecin bir parçasıdır. Emin olunuz ki; birbirinden bağımsız, birbirinden ayrı, birbirinden münferit Türkiye'de istiklali bozmak için 21'inci asrın başından beri kazanılmış siyasi ve ekonomik gücü zayıflatmak için kardeşliğimizi bozmak için birileri ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. Ve yapmaya da devam etmektedirler. Ellerinden ne geçerse fırlatıyorlar. Uyuşturucu ticaretinde yabancı teröristler destekleniyor. İçerde PKK'ya destek vererek toplumsal olaylar yaratmak için sözde aktivistleri besleyip büyüttükleri FETÖ terör örgütünü kullanarak aklınıza ne gelirse bu ülkeye karşı kullanıyorlar. Bir takım yabancı güçler Ortadoğu'yu huzursuzluğa sürüklüyorlar. Irak ve Süriye'de rejim boşluğunu yönetmek ve onu kendi açılarından bir fırsata çevirmek için kullanıyorlar. DEAŞ tehditi bitti. Ama, sınırımızın güneyindeki faaliyetler en üst düzeydedir. 40 yıldır Türkiye, teröristlerle mücadele ederken, yabancı güçler teröristlere 4 bin TIR silah gönderip, güya sınır koruma ordusu kurmaya kalktılar. Tek bir soru sormak isterim. Bu sınır koruma ordusu kimin ordusu, kime karşı koruyacak ? Buradan 9 bin kilometre ötedeki ülkenin sınırını mı? Kıymetli Siirt'liler takke düştü kel gözüktü bu kadar açık söylüyorum."

BAKAN SOYLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇIĞ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKERLER İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ Bakan Soylu ve beraberindekiler merkez ilçe kongresinden sonra helikopter ile Siirt'in Eruh ilçesine geldi. Eruh ilçesinde esnaflarla e geçerek, burada esnaflarla görüştü. Kayyum Belediyesi'nin Eruh ilçesini baştan sona değiştirdiğini ve değişimi görme fırsatı bulduğunu belirten Bakan Soylu, "Aah'ın izniyle terör belasından kurtulduk ve kurtulacağız. Barış ve huzur için Afrine hava ve kara harekatı düzenlenmeye başladı. Daha huzurlu bir ülke için elimizden geleni yapmaktayız ve yapacağız"dedi. TELEFONLA CUMHURBAŞKANINA BİLGİ VERDİ İlçe halkına seslendiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen telefonuna yanıt veren Bakan Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanım şu an Eruh'tayım. Sabah erken saatlerde Siirt Merkez ilçe kongresini gerçekleştirdik ve şimdi de Eruh'tayız. Sizlere çok selamları var. Eruh çok değişmiştir. Ne yazık ki Bitlis'te kötü bir çığ düştü ve bu çığ 20 askerimiz çığın altında kaldı. Bunlardan 5 askerimiz ne yazık ki şehit düştü. Ben de Eruh ilçesinden hemen sonra Bitlis'e gideceğim ve hastanede bulunan askerlerimizi ziyaret edeceğim Sayın Cumhurbaşkanım"dedi.