DHA YURT - BURDUR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Burdur'da saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olarak belirlenen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir yaralı ve hasar bilgisi gelmediği kaydedildi.
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Haber: Mesut MADAN / BURDUR (DHA)
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