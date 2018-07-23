DHA YURT - BURDUR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Burdur'da saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olarak belirlenen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir yaralı ve hasar bilgisi gelmediği kaydedildi.

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Haber: Mesut MADAN / BURDUR (DHA)

