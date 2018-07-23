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DHA YURT - BURDUR'DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 06:57 | Son Güncelleme

Burdur'da saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olarak belirlenen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Burdur'da saat 05.40'ta merkez üssü Yeşilova ilçesi olarak belirlenen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir yaralı ve hasar bilgisi gelmediği kaydedildi.

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Haber: Mesut MADAN / BURDUR (DHA)

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