HABER

DHA YURT Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korkutan yangın (3)

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 22:57 | Son Güncelleme

DUMAN TAHLİYE EDİLDİ, HASTALAR TEKRAR HASTANEYE TAŞINDI

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin eksi ikinci katındaki MR odasında elektrik kontağından çıkan yangın yoğun dumana neden oldu. Hastane tamamen boşaltıldı. Otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ve hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hastaneyi dolduran dumanı tahliye ederken, dumandan etkilenen 15 kişi başka hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Duman tahliyesinden sonra dışarıda bekletilen hastalar tekrar hastaneye taşındı.

Aynı hastanede 2009 yılında kablo tutuşması nedeniyle çıkan yangında 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirmişti.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Üç kızını taciz eden sanığa mahkeme salonunda saldırdı

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

Kaybolduğu sanılan kadın evinde çıktı

İDO'nun bazı seferleri iptal!

İDO'nun bazı seferleri iptal!

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Afrin’e, Sur’un özel timleri gidecek

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Edirne'de kripto para üreten makine yakalandı

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Üç farklı yöntem! 5 milyon liralık vurgun yaptılar

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.