HABER

DHA YURT Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:06 | Son Güncelleme

BURSA'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'nin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında çıkan yangın endişe yarattı. Dumanların hastaneye yayılması üzerine hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Hastanenin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede hastaneyi sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, duman nedeniyle üst katlardaki hastalar tahliye edilmeye başlandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: BURSA, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Ankara'daki patlamayla ilgili yeni açıklama: Bomba düzeneği bulundu

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.