DHA YURT - BURSA'DA ÇİÇEKÇİ SABAHA KARŞI ALEVLERE TESLİM OLDU

BURSA'da bir çiçekçide çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev ve dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında maddi hasar meydana geldi.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde sabahın ilk saatlerinde meydana geldi. Çiçek ve bahçe bitkileri üzerine çalışan işletmede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede güçlenen yangınla karşı karşıya kaldı. 4 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından işletmede maddi hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü
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-Alevli görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-İşletmeden detaylar
Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)
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