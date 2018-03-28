DHA YURT - Bursa'da 'Endüstri 4.0/Otomotiv' mercek altına alındı

HÜRRİYET Gazetesi'nin öncülüğünde Bursa'da gerçekleştirilen Ekonomi Zirvesi'nde, 'Endüstri 4.0/ Otomotiv' sektörünün yükselme potansiyeli mercek altına alındı.

Hürriyet Gazetesi öncülüğünde ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Nef'in katkılarıyla BTSO toplantı salonunda Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede, Bursa ekonomisi 'Endüstri 4.0/Otomotiv' başlığı altında değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, açılışta yaptığı konuşmada, ''Hürriyet olarak Türkiye'nin her yerinde olalım, zirve yapalım ve çıkacak sonuçları da okuyucularımıza aktaralım istiyoruz" dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da Hürriyet ile birlikte böyle güzel organizasyonlarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye'nin son yıllarda yaşanan olumsuzluklara karşın büyümede tarihi rekorlara imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

''Dünya ekonomilerine ülkelerden ziyade rekabet gücü yüksek kentler ve bölgeler yön veriyor. Türkiye ekonomisinin zenginliğinin üretim merkezi de Bursa'nın da içinde bulunduğu 1'inci Bölge'dir. Katma değeri yüksek ve ileri teknoloji üretim gücü ile kentimiz 1'inci Bölge'nin itici gücü konumundadır. Üretimdeki tecrübesi, nitelikli insan kaynağı, uygun yatırım ortamı ve lojistik avantajları ile Bursa ülkemizin kalkınma hedeflerindeki lider rolünü her geçen gün güçlendiriyor."