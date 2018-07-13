HABER

DHA YURT - BURSA'DA İKİ MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ YANARAK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 02:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen iki motosiklet alev aldı. Kazada 2'si yanarak 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız iki motosiklet seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler alev topuna dönüştü. Kazada üzerlerine yakıt sıçrayan motosiklettekilerden Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın kıyafetleri de yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın yanarak, Vedat Samur'un ise çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurgül Sever, sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Motorların yanma anları
-Yanan cesetlerden görüntüler
-Motosikletlerden ve olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), (DHA)

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!
'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı

Adnan Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

HSK’dan 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.