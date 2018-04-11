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DHA YURT - Bursa'da ilkokulda polis memuru müdür ve yardımcısını yaraladı/EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI Bursa'da Hasanağa Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda bu sabah yaşanan ve okul müdürü Tülay Taş ile   Müdür Yardımcısı Servet Delibaş'ın tabanca ile yaralandığı olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.  Yapılan açıklamada,  şu görüşlere yer verildi: ''11.04.2018 saat 09:30 da İlimiz Hasanağa Mahallesi, Kadir Çavuşoğlu İlköğretim Okulunda silahla yaralama olayı meydana gelmiştir.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa'da Hasanağa Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda bu sabah yaşanan ve okul müdürü Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Servet Delibaş'ın tabanca ile yaralandığı olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''11.04.2018 saat 09:30 da İlimiz Hasanağa Mahallesi, Kadir Çavuşoğlu İlköğretim Okulunda silahla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda; Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Polis Memuru İ.Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nı bacaklarından vurmuş olup (hayati tehlikeleri bulunmamaktadır), anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli tahkikat başlatılmış, idari soruşturma da başlatılarak Polis Memuru İ.Ö. görevden uzaklaştırılarak (açığa alınmış) Müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır."

MÜDÜR YARDIMCISI VOLEYBOL HAKEMLİĞİ YAPIYORDU
Bu arada okulda bacağından yaralanan Müdür Yardımcıs Sinan Delibaş'ın ulusal voleybol hakemliği de yaptığı öğrenildi

Haber:Enver FATİH TIKIR/BURSA,(DHA)

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