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DHA YURT - Bursa'da otobüs ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, belediye otobüsü ile pikap aracın çarpışması sonucu 55 yaşındaki Ali Vurgun hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, belediye otobüsü ile pikap aracın çarpışması sonucu 55 yaşındaki Ali Vurgun hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyithan Çınar idaresindeki 16 JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile Hasan Hüseyin Yalçın yönetimindeki 16 GJ 218 plakalı pikap araç Hasanağa TOKİ bölgesinde çarpıştı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pikap araçta yolcu konumunda oturan Ali Vurgun'un (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan pikap sürücüsü Hasan Hüseyin Yalçın ile otobüste bulunan Ömer Sefa Temurçin (20) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali Vurgun'un evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Vurgun'un cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciler yardımıyla çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan belediye otobüs şoförü Hasan Hüseyin Yalçın ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kaza yapan araçlardan görüntüler
-Polis ekiplerinden ve vatandaşlardan görüntüler
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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