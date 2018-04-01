DHA YURT - Bursa'da palet fabrikasında yangın

BURSA'NIN Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Arız Köyü'ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, itfaiye araçları ise yangına müdahalede bulundu. Yangının halen daha devam ettiği öğrenilirken, fabrikadaki yangın geniş çapta maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol alma çalışmaları ise devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum