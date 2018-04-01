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DHA YURT - Bursa'da palet fabrikasında yangın çıktı (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesi Arız Mahallesi’nde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol saltına alındı.

BURSA'nın Karacabey ilçesi Arız Mahallesi’nde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol saltına alındı. Yaralanan olmayan yangında maddi hasar meydana geldi.
Bugün saat 19.00 sıralarında Karacabey-Bandırma Karayolu üzerinde Arız Mahallesi’nde faaliyet gösteren Cihan Yılmaz’a ait palet fabrikasında yangın çıktı. Pazar günü olması olması dolayısıyla çalışmanın olmadığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yanı fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Söndürme çalışmalarına 12 itfaiye aracı, BUSKİ’ye ait 1 kepçe ve 1 su tankeri katıldı. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Ekiplerin 2 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, çalışmanın olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.
Yangında palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 50 bin TL zarar olduğu belirtildi. Yangın haberini alarak fabrikaya gelen sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarını endişe içinde takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangın,
İtfaiyenin söndürme çalışmaları,
Paletlerin yanması
Detaylar
Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA)
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