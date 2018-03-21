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DHA YURT - Bursa'da tek katlı evi yıkan doğalgaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Bursa'da tek katlı bir evde yaşanan doğalgaz patlamasında biri evde kalan ikisi yoldan geçmekte olan öğrenci olmak üzere üç kişi yaralandı.

Bursa'da tek katlı bir evde yaşanan doğalgaz patlamasında biri evde kalan ikisi yoldan geçmekte olan öğrenci olmak üzere üç kişi yaralandı. Çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü patlama sonrası AFAD ekipleri enkaz yığınına dönen evde başka kişinin olup olmadığını aradı.
Merkez Ozmangazi İlçesi'ne bağlı Zafer Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta tek katlı bir evde bu sabah doğalgaz patlaması meydana geldi. Evde bulunan bir kişi ile yoldan geçmekte olan üç öğrencinin ağır yaralandığı patlama sonrası ev enkaz yığını haline dönüştü. Patlama sonucu çevre binalar ve bir çok araba zarar gördü. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri enkaz arasında yaralı aradı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Zarar gören ev ve araçlar
-Enkaz yığınından görüntü
-Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber:Enver FATİH TIKIR/BURSA (DHA)

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