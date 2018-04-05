HABER

DHA YURT - Büyükelçilik önündeki kavgaya karışan iki Türk'ün cezaları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği binası önündeki kavgaya karışan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'a mahkeme 12'şer ay ve 1 gün hapis cezası verdi.

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği binası önündeki kavgaya karışan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'a mahkeme 12'şer ay ve 1 gün hapis cezası verdi.

Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize yol açan kavga sonrasında açılan davanın iki tutuklu sanığı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım, suçlarını kabul etmişti. Sanıklar, ABD'de ağır ceza gerektiren nitelikte, insanlara karşı şiddet kullanma girişimiyle suçlanıyordu.

Kavga olayı ile ilgili olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyareti öncesi, Amerikalı savcılar, hakkında dava açılan 15 korumadan 11'i hakkındaki suçlamaları geri çekmişti.

Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.