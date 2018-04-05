DHA YURT - Büyükelçilik önündeki kavgaya karışan iki Türk'ün cezaları belli oldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği binası önündeki kavgaya karışan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'a mahkeme 12'şer ay ve 1 gün hapis cezası verdi.
Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize yol açan kavga sonrasında açılan davanın iki tutuklu sanığı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım, suçlarını kabul etmişti. Sanıklar, ABD'de ağır ceza gerektiren nitelikte, insanlara karşı şiddet kullanma girişimiyle suçlanıyordu.
Kavga olayı ile ilgili olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyareti öncesi, Amerikalı savcılar, hakkında dava açılan 15 korumadan 11'i hakkındaki suçlamaları geri çekmişti.
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