DHA YURT - Çanakkale Sebze ve Meyve Halinde büyük yangın (2)

YANGIN 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangının neden olduğu zarar ve çıkış nedeni soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gün aydınlanınca yapılacak olan incelemeler sonrası belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)