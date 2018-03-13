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DHA YURT - Çanakkale Sebze ve Meyve Halinde büyük yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 07:11 | Son Güncelleme

YANGIN 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGIN 3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Belediyesi sebze ve meyve toptancı halinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile 3 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangının neden olduğu zarar ve çıkış nedeni soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gün aydınlanınca yapılacak olan incelemeler sonrası belli olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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