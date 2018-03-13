DHA YURT - Çanakkale'de Sebze ve Meyve Halinde büyük yangın (1)

ÇANAKKALE Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yangın çıktı. Kuvvetli lodos nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki bütün dükkanları saran alevler, ardından Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nin yanında bulunan BA-ROS Ambalaj atık işleme tesisine sıçradı. Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Kuvvetli lodos nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilen yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye çağrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangından genel detay görüntü
Söndürme çalışmalarından görüntü
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)
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