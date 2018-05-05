HABER

DHA YURT - Çatı katında çıkan yangın panik yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 06:24 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katında yangınçıktı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katında yangınçıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın çevrede paniğe neden oldu.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İbrahim Elzalim'e ait olan çatı katında ilk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede evi sardı. Evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri apartman sakinlerini tahliye etti. Apartman sakinlerinin yangın nedeniyle korktukları gözlendi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katındaki daire kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
(CEP TELEFONU KAMERASI)
- Cep telefonuyla çekilen görüntüler
- Alevler apartmandan yükselirken görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

Kriz büyüyor! Bir ülke daha dahil olduKriz büyüyor! Bir ülke daha dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durdurulduResmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durduruldu
Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıtMuharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olası büyük İstanbul depremi uzmanları böldü

Olası büyük İstanbul depremi uzmanları böldü

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı Sekai'den mirasçılara dava! Mezarı açılacak

Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı Sekai'den mirasçılara dava! Mezarı açılacak

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.