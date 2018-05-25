DHA YURT - Çayda balık avlarken su seviyesi yükselince mahsur kaldılar (2)

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde balık avlamak için gittikleri Keşiş Çayı'nda yağmur nedeniyle su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan Serdar Menekşe, Zafer Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer ve Ömer Nas, AFAD ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda kurtarıldı. 5 saat çayda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 4 kişi, olay yerinde bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Serdar Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer, Zafer Menekşe ve Ömer Nas, ekiplere teşekkür ederek evlerine gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kurtarma ekipleri
- AFAD'ın halat atması
- Dalgıç can yeleği giydirirken
- Mahsur kalanların bekleyişi
- Atılan halatı tutmaları
- Dalgıcın mahsur kalanları kurtarması
- Kurtarılanların ekiplerin yanına getirilmesi
Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)
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