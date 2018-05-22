DHA YURT - Cezaevi firarisi, eşini önce bıçakladı sonra rehin aldı

BURSA'da cezaevi firarisi 39 yaşındaki Tarık D., imam nikahlı eşi İclal G.(36)'yi önce defalarca bıçakladı daha sonra rehin aldı. 3 saat boyunca teslim olmayan Tarık D., müzakereci polisler tarafından ikna edildi. Ağır yaralanan İclal G., hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaralama suçundan tutuklu olarak cezaevinde yatan Tarık D., imam nikahlı eşi İclal G.'nin kendisini aldattığını iddia ederek, İzmir Açık Cezaevi'nden firar etti. Bursa'ya imam nikahlı eşinin yaşadığı eve gelen Tarık D., evin kapısının önünde İclal G.'yi sırtından ve bacaklarından bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmayan Tarık D., yaralı İclal G.'yi rehin aldı. Burada karısını bıçaklamaya ve darp etmeye devam eden Tarık D., rehineyi de alarak eve girdi.

ÖZEL HAREKAT HAZIR BEKLEDİ

Polis tarafından bir süre ikna edilemeyen Tarık D. için, Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araç olay yerine sevk edildi. Özel Harekat evi ablukaya alarak operasyon için hazır bekledi. Çevik kuvvet ekipleri de vatandaşların linç girişimine karşı mahallede önlem aldı. Müzakereci polisin 3 saati geçen ikna çabaları üzerine ikna olan Tarık D. teslim olunca, ağır yaralı olan ve kan kaybeden İclal G., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Tarık D., ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tarık D. ile İclal G.'nin evde uyuyan 9 aylık Efe isimli bebeği de polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın evdeki incelemeleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Rehin alması ve darp etmesinden görüntüler

Özel Harekât ekiplerinden görüntüler

İkna çabaları

Sağlık ekiplerinden görüntüler

İkna edilip gözaltına alınması

Yaralı kadın ve bebekten görüntüler

BOYUT: 266 MB - SÜRE: 2 DK 25 SN

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

