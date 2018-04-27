DHA YURT - Çınar ağacının kopan dalı, vatandaşın başına düştü

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, asırlık çınar ağacının dalı koparak Ali Aydemir’in başına düştü. Ali Aydemir yaralanırken, birkaç dakika önce aynı yerde erik satan seyyar satıcı Yavuz Pakkan ise zabıtanın kendisini alandan uzaklaştırmasıyla kurtuldu.
Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan asırlık çınar ağacının çürüyen dalı koparak, havanın güzel olması nedeniyle meydanda vakit geçiren Ali Aydemir’in (57) başına düştü. Başından darbe alan Aydemir, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başının arka kısmında 4 santimlik kesik oluşan Aydemir, müşahede altında tutuluyor.
Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar satıcılık yapan Yavuz Pakkan ise kendisinin de yaklaşık 5 dakika önce dalın düştüğü yerde durduğunu söyledi. Zabıtalar tarafından alandan uzaklaştırıldığını belirten Pakkan, "Dalın düştüğü yerdeydi seyyar arabam. Ali Aydemir isimli kişi yanıma geldi ve ‘Bir tane erik alabilir miyim?’ dedi. Tezgahtan alabileceğini söyledim. Sonra zabıta yanıma geldi, burada durmamamı istedi. Ben de karşı tarafa geçtim. Ali Aydemir oralarda dolaşıyordu. Ben karşıya geçtikten yaklaşık 5 dakika sonra bu kişinin başına dal düştü" dedi.
Görüntü Dökümü:
- Ağaç dalının Aydemir'in başına düşmesi (güvenlik kamerası)
- Meydandan görüntü
- Seyyar satıcı ile röportaj
- Genel ve detaylar
Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN - Kamera: BALIKESİR, (DHA)
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