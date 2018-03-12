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DHA YURT - CİNDERES'TE EYP PATLADI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:56 | Son Güncelleme

'Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cinderes bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.  Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

'Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cinderes bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Haber: Mücahit YOLCU / Kilis (DHA)

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