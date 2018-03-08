DHA YURT - Cinderes'te Türk bayrağı dalgalanıyor

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı. Türk askerleri, Cinderes merkezine Türk bayrağı dikti. TSK da yaptığı açıklama ile Cinderes'in kontrol altına alındığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cinderes'te dalgalanan Türk bayrağı

Haber: Kilis (DHA)