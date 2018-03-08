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DHA YURT - Cinderes'te Türk bayrağı dalgalanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı.

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Cinderes Beldesi, gün boyu devam eden çatışmaların ardından teröristlerden temizlenip, tamamen kontrol altına alındı. Türk askerleri, Cinderes merkezine Türk bayrağı dikti. TSK da yaptığı açıklama ile Cinderes'in kontrol altına alındığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cinderes'te dalgalanan Türk bayrağı

Haber: Kilis (DHA)

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