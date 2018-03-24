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DHA YURT - Çoban uyudu, hayvanlar bulvara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 03:44 | Son Güncelleme

ADANA'da büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban uyuya kalınca havyanlar, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Süleyman Demirel Bulvarı'na çıktı.

ADANA'da büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban uyuya kalınca havyanlar, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Süleyman Demirel Bulvarı'na çıktı. 30 büyükbaş hayvan, polis tarafından tekrar otlatıldığı boş araziye götürüldü.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kars'tan satmak için Adana'ya 30 adet büyükbaş hayvan getiren ve ismi açıklanmayan çoban, Kurttepe Mahallesi'nin kırsal bölümünde çiftliği bulunan alıcıyla anlaşamayınca, hayvanları Çukurova Kaymakamlığı yakınındaki boş bir araziye otlatmaya çıkarttı. Çobanın uyuyakalması üzerine hayvanlar, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Süleyman Demirel Bulvarı ve ara sokaklara dağıldı. Bulvara çıkan hayvanlar trafiği tehlikeye düşürünce, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bu sırada uyanıp hayvanlarını bulamayan çoban da aramaya başladı. Yolda polislerle karşılaşan çoban, bulvara ve ara sokaklara kaçan hayvanları toparlayıp, tekrar boş araziye götürdü. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de hayvanları başıboş bırakan çoban hakkında cezai işlem uyguladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Otlayan hayvanlardan görüntü
- Çevredeki apartmanlardan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 00'57" - BOYUT: 58 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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