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DHA YURT - ÇÖP KAMYONUNDAKİ METAN GAZI ALEV ALDI, 2 İŞÇİ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 01:32 | Son Güncelleme

GİRESUN'da, kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar çöp kamyonundaki metan gazının aniden alev almasına neden oldu.

GİRESUN'da, kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar çöp kamyonundaki metan gazının aniden alev almasına neden oldu. 2 işçinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kaynak yapılan çöp kamyonunda biriken metan gazı, çıkan kıvılcımların etkisiyle aniden alev aldı. 5 işçi panikle kamyonun yanından uzaklaştı. Alevlerden etkilenen Ersen Yılmaz ile Yusuf Akyol yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı 2 işçiyi ambulansla alarak Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)

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