DHA YURT - Çorlu'da dolu yağışı; ahır çöktü, hayvanlar telef oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bir ahırın çatısının çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu. Tekirdağ il merkezinde ize sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gök gürültü sağanak yağmur ve dolu yağışı bu gece Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağmur yağışı bir süre sonra dolu şeklinde devam ederken, yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı üzerine vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere çekerken, bazıları da üzerlerine halı, yorgan, kilimlerle örterek korumaya çalıştı. İlçede Bülent Ecevit Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı, Tekirdağ yolu üzerinde rögarların taşmasıyla yollar göle dönünce, sürücüler zor anlar yaşadı.

AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ, HAYVANLAR TELEF OLDU

Şiddetli rüzgar nedeniyle Havuzlar Mahallesi'nde Cambaz'a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısının çökmesi üzerine çok sayıda hayvan telef oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla çöken ahırdaki diğer hayvanlar güçlükle tahliye edildi. Telef olan hayvanların sayısının yapılacak incelemenin ardından belirleneceği kaydedildi.

Tekirdağ il merkezinde şimşeklerin çakmasının ardından sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, ana arterlerde ulaşımı etkiledi. Bazı yolların göle dönerken, merkez Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki biriken su nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

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(ÇORLU)

-Dolu yağışı

-Yağmurda göle dönen yollar

-Araçların trafikte seyretmesi

-Çöken ahırdan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin hayvanları kurtarması

-Çalışmalardan detaylar

ÇORLU GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

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(TEKİRDAĞ)

-Gök gürültüsü ve şimşek çakması

-Aniden bastıran yağmur

-Yağmurda ilerleyen araçlar

-Yollardaki su birikintileri

-Şimşekle birlikte aydınlanan ortam

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Ruhan YALÇIN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

