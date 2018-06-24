ÇORUM’da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için seçmenler saat 08.00'den itibaren oy vermeye başladı.
Çorum'da Cumhurbaşkanılğı ve Millikvekili seçimi için seçmen kağıtları ile sandık başına gidenlere sandık başkanı ve diğer görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgi verdi. Ardından oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oy kullandı. Oy verme işleminin yapıldığı bölgelerde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplam 390 bin 689 seçmene sahip kentte oy verme işleminin 1.686 sandıkta saat 17.00'a kadar yapılacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Seçmenlerin okula gelmeleri
-Sandık oy kullanma işlemleri
- Detaylar
(SÜRE: 2. Dk) - (BOYUT 120 MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)
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