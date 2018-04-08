HABER

DHA YURT - Cudi'de teröristlere ait erzak deposu bulundu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:35 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Şırnak Cudi'de sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait olduğu bir erzak deposu tespit edildiği ve deponun içinde çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Şırnak Cudi'de sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait olduğu bir erzak deposu tespit edildiği ve deponun içinde çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Cudi bölgesinden görüntü
-Tespit edilen erzak deposu ve malzemeler
-detaylar

Haber: ŞIRNAK (DHA)

================================

Bakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyorBakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyor
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşmeHDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Türkiye'den kritik Menbiç açıklamasıTürkiye'den kritik Menbiç açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilden tarihi İncil çıktı

Otomobilden tarihi İncil çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: O tarihe dikkat! Bahar havası geliyor...

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazi olduğu yerde şehit düştü

Gazi olduğu yerde şehit düştü

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

5 yıl önce kapatılan hayvanat bahçesine müdür atandı

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.