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DHA YURT Çukurda sıkışan köpeğe 7'nci günde de ulaşılamadı (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 01:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

7 GÜN SONRA KURTARILDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçen hafta pazar günü, kirpinin peşinden koşarken kayalıkların altındaki çukurda sıkışan avcı köpeği, ekiplerin çalışmasıyla 7 günün sonunda kurtarıldı. Aç ve susuz kaldığı için bitkin düşen köpeğe su ve yiyecek veren ekipler, köpek ve sahiplerini alarak ilçe merkezine geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan itfaiye memuru Yasin Engin, "Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı her canlının yanında olduğunu kanıtlamış oldu. Ekiplerimizin yoğun çabası ile köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı, yoğun çaba gösterdik” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin sıkıştığı çukur

- Gece saatlerinde çalışan ekipler

- Köpeğin çukurdan çıkarılması

- Bitkin düşen köpek

- İtfaiye erinin konuşması

- Köpek sahibinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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