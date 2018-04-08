DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siirt'teki konuşmayla bize cezaevinin yolunu gösterdiler (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 6’ncı Van il kongresine katılmak üzere bugün Van’a geldi. Siirt’ten uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Erdoğan, buradan Van İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'na hareket etti. Erdoğan'a yol boyunca partililer sevgi gösterilerinde bulundu. Kongre öncesi bölgede alınan geniş güvenlik önlemi dikkati çekerken, partililer de arama kontrol noktalarında detaylı aramaların ardından salona alındı. salonda kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'a gecikmeli geldiklerini belirterek, önce helallik istedi. 16 Nisan halk oylamasında Van'ın Türkiye ortalamasının altında kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Van'dan beklentimiz çok fazlaydı. Ama görüyorum ki bugün Van bir başka. Depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahitleri sizlersiniz. Doğalgazı Edremit'e kadar getirdik. Hans'ın doğalgaz kullanma hakkı var da benim Edremit'teki kardeşimin hakkı değil mi? Demek ki hiçbir ayrım yapmaksızın bu hassasiyeti gösteren biziz. Sırada şimdi Erciş var. Fakiye Teyran'ın, Seyit Fehim Arvas'inin mirasına en iyi sahip çıktığımızı siz biliyorsunuz. Bölücü örgüt ve uzantıları çeşitli isimlerle Van'ın adeta kanını emerken, biz her zaman Van'ın, kardeşlerimizin yanında olduk. Terör örgütleri çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcarken, biz aydınlık bir gelecek kurmak için çalıştık. Nur Tatar Spor Salonu da bunun ispatı değil mi? Böyle bir salon var mıydı? Bugün Gençlik ve Spor Bakanıyla konuştum, Van'a yakışan bir stadyum yapacağız" dedi.

SALONDA YAYLALAR ŞARKISI OKUNDU Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı kongrede bir grubun 'Yaylalar' şarkısını okuması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biz son Hatay'daki kongremizden sonra biliyorsunuz sınıra gittik, Reyhanlı'ya ve orada İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar biliyorsunuz askerin türküsü, ama o yaylalarda bırakmadı, 'Afrin'i dolaş gel' dedi. Orada da bırakmadı, 'Mümbiç'i dolaş da gel' dedi. Kardeşlerim evvel Allah biz önce Fırat Kalkanı ile bir adım attık. Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin ile ilgili adımımızı attık mı? Ne dedik, durmak yok. Mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşımızın kabahatini onlarda değil kendimizde arıyoruz." dedi.

ÖLDÜRÜLEN TERİRİST SAYISI 4017

Afrin'de yürütülen operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı hakkında da bilgiler veren Erdoğan, "Afrin'de şu an gelinen nokta, bugün son rakamları aldım. 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine gireceğiz dedik, girdik. Neresi olursa olsun durmak yok yola devam. Çünkü benim Vanlı kardeşime rahat, huzur vermeyen bu teröristleri evvel Allah er veya geç bitireceğiz. Şu anda burada hep beraber öyle bir mesaj verelim ki Van Gölü'nün öbür kıyısından, Hoy'dan Nahçıvan'dan duyulsun, Kandil'dekilerin, Sincar'dakilerin yürekleri titresin. Van'dan öyle bir mesaj verelim ki Afrin'deki, El-Bab'daki kahramanlarımıza moral olsun. Ne diyoruz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye konuştu

'EY BATI NEDERESİN ?'

Oynanan oyunlara dikkat edilmesi gerektiğini de bilrten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle konuştu:

"Böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini takip ediyorsunuz. Üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz inşallah. Vatan toprağının tek bir çakıl taşını bile kimseye vermeyeceğiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Ne FETÖ'nün paralel devletine ne de terör örgütünün özerklik devletine yer yok. Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da yaşananları görüp hala Türkiye'yi eleştirenler, demokrasiden nasibini almamış olanlardır. Doğu Guta'da çocuklar şehit ediliyor. Ey Batı neredesin? O yavrucukları görmüyor musun? Ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı, ne dersen de, biz doğru bildiğiyiz yolda yürüyoruz, yürüyeceğiz. Terörle demokrasinin, özgürlüğün, zenginliğin bir arada olmayacağını göstermek için daha ne yaşanması gerekir. Mücadelemizin stratejisini ona göre belirliyoruz. Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını gizlemeyenler var. Sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Ey 81 vilayette yaşayan kardeşlerim, emperyalistler ve terör örgütleri kol kola girmişse bize düşen bir olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan başka çaremiz yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananların kurdukları tuzakları başlarına yıkmadan kendilerine huzur olamayacağını belirterek, "Ülkemizin geçmişte demokrasi, ekonomi, özgürlük anlamında sıkıntı çektiği bir gerçekti. 15 yıl önce teslim aldığımız Türkiye'yi biliyorsunuz partimizi kurduktan sonra buradaki dostlarımıza bizden ne istiyorsunuz dedik 'OHAL'i kaldırın başka bir şey istemiyoruz' dediler. O demin OHAL ile bugününkü OHAL'in alakası yok. Hak ve özgürlükler konusunda herhangi bir kısıtlama yok. O günkü OHAL vatandaşımızın günlük yaşamını çok etkiliyordu. Hükümeti kurduktan sonra hemen OHAL'i kaldırdık. Ardından tarihi reformları bir bir hayata geçirdik. Devlet Güvenlik Mahmekelerini kaldırdık. Ülkemizde hala kimin ne sorunu varsa kimin ne sorunu ortaya çıkacaksa mücadele etmek bizim görevimizdir. Demokrasi ve özgürlük yoluculluğumuz bir birinin alternatefi değil tamamlayıcısıdır. Türkiyenin şimdi verdiği mücadele öyle bir mücadeledir ki bütün bölgelerimiz ortaktır kazanırsak hep birlikte onun için mesele vatansa gerisi teferruattır" dedi.

PKK, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin düşmanlarının yanında yer aldığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FETÖ'nün yurt içi ve dışındaki inlerine aynı sebeple giriyoruz. Hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir. PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar ederek kendisine zemin hazırladı. DEAŞ dinimize yıllarca vurulamayan darbeyi vurdu. Bunlar tamamen din dışı bir örgüt. Hem kendimiz hem bölgemizde kurulan asrın tezgahını bozmak üzere harekete geçtik. Afrin ve El-Bab operasyonlarını birileri küçükseyebilir. Biz arka plana iki büyük darbe vurduk. Terör örgütlerinin maskesi düşünce arkasında kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz. Çeyrek asırdır terör bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, terör örgütünün kurucuları olduğunu dünyaya ifşa ettik. Kısacası oyunu tersine çevirdik. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün geleceğimize dünden daha ümitli bakıyoruz."

15 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerini ve Van'ın da bu gelişmeden payını aldığını dile getiren Erdoğan, görevden alınan belediye başkanlarının yerlerine atanan vali ve kaymakamların yaptığı hizmetlerden de övgüyle söz etti.

CAMİ AÇILIŞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasının ardından Terzioğlu Mahallesinde bulunan ve Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun annesinin adına yaptırdığı Hacı Firdevs Türkmenoğlu Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışının ardından Van'dan uçakla ayrıldı.

Haber: Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)