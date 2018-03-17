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DHA YURT - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin yaralandığı kazada 2 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 23:47 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu'nun (55) da bulunduğu 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı kazada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu'nun (55) da bulunduğu 3 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.30 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında meydana geldi. Ters yönde ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Gerede yönüne giden Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Bolu ve Gerede'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Vahit Dal Gerede Devlet Hastanesi'nde, Şahismail Kocabay ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu'nun ise durumunun ağır olduğu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hastaneden görüntüler
-Kaza yapan araçların fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / GEREDE (Bolu), (DHA)

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