DHA YURT - CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti, oluşan tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde de incelemelerde bulunan Oktay, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'DEVLET OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

"Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Böyle bir şey keşke olmasaydı, fakat çok yoğun bir yağış var. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe ile Çaybaşı ilçelerinde etkili olan son yılların en etkili yağışlarından biri gerçekleşiyor. Gece geç saat olmasına rağmen yağışlar halen devam ediyor. Meteoroloji’den aldığımız bilgilere göre; yağışlar devam edecek. Gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldığı yerlerden kurtarılmış durumdadır. Hamdolsun herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda ameliyatta olan bir vatandaşımız var, kendisine acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz devlet olarak her ne gerekiyorsa yapacağız."