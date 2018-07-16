DHA YURT - DENİZLİLİLER, 15 TEMMUZ DELİKLİÇINAR ŞEHİTLER MEYDANI'NI DOLDURDU

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, Denizlililer, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nı doldurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi, meydana kurdukları çadırda vatandaşlara pilav, lokma, dondurma, limonata, çay gibi yiyecek ve içecekler ikram etti. Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Gecede konuşan Denizli Büyükşehir Başkanı AK Partili Osman Zolan, "Bu millet ülkeyi terk etmez. Canını verir ülkesini vatanını vermez. Darbe girişimi başarılı olması halinde iç savaşla karşı karşıya kalınacaktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Haydi meydanlara' dedi meydanlara geldik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan olduk. Bu millet esaret halinde yaşamaktansa, şehit olur toprağın altında yatar" dedi.

Zolan'ın ardından eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci vatandaşlara seslendi. 15 Temmuz'un altın harflerle yazılan bir destan olduğunu söyleyen Zeybekci, "Dünyada başka hiçbir millet silahlara çıplak elleriyle direnmedi. O gece abdestimizi alıp eşimizle çocuklarımızla vedalaşıp yola çıktık ama yollarda kimleri görmedik ki. Kutlama yapanlar vardı. Ancak biz de buradaydık. 15 Temmuz bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimidir. Gezi olayları ile işgal ettiler, 17-25 Aralık ile işgal ettiler. 15 Temmuz darbe girişimi diğer darbelere nazaran çok sert oldu. Tanklarla sivil insanlara ateş edenler, 1980 darbesinde bunu görmüş mü? O sümüklü bunun hesabın mutlaka verecek! Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletin idaresine sahip çıkmayanları unutturmayalım" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından mehter takımı gösteri yaptı. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde yeniden camilerde salalar okundu. Denizlililer, salanın ardından bir süre daha meydanda kaldıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydanda toplananlardan görüntü

- Eski bakan Nihat Zeybekci'nin konuşmasından görüntü

- Mehter takımının gösterisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

