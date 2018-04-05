HABER

DHA YURT - Derecik'te askeri araç kaza yaptı: 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’ndeki Balkaya dağları eteklerinde yapılan yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlamak için bölgeye giden güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu askeri ünimog kaza yaptı.

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’ndeki Balkaya dağları eteklerinde yapılan yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlamak için bölgeye giden güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu askeri ünimog kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan, 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Jandarma Karakol Komutanlığına ait güvenlik korucuları Balkayada bulunan yol yapım inşaatının emniyet değişimine gittiği esnada içinde bulundukları ünimog aracın devrilmesi sonucu,1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralanmış olup, yaralılar karayolu ile Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevkediliyor" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------

-Sağlık Ocağı önüne gelen yaralı korucuların yakınları
-Yaralıların ambulanslana bindirilmesi
-Detaylar
-Ambulansların gidişi

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılarTeröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Hastaneden bir kadının cenazesi çıkarıldı, oğlu gözyaşlarına boğuldu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.