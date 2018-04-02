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DHA YURT - Derede kaybolan kayıp polis memuru bulundu/EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

HAVADAN, KARADAN ARANDI Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

HAVADAN, KARADAN ARANDI
Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileriyle polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip karadan, 2 helikopter ise havadan çalışma yürüttü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Kayıp polis için Karadeniz’de 58 dalgıç polisin katılımı ile arama yapıldı.

12 GÜN SONRA CESEDİNE ULAŞILDI
Bu sabah yeniden başlayan aranma arama çalışması sırasında kayıp polis memuru Mehmet Ayan’ın cesedi kazanın olduğu yerden 15 kilometre ileride Esiroğlu Mahallesi’ndeki Hidroelektrik Santrali (HES) Regülatör sahasında bulundu. Arama yapan ekipler tarafından 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılan cenaze, iş makinesi yardımıyla kum-çakıl yığını içerisinden çıkarıldı, savcının yaptığı incelemenin ardından ambulansla Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLE TEŞEKKÜR ETTİ
Suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın cesedinin bulunduğu haberi olay yerinde bekleyişlerini sürdüren acılı aileye verildi. Annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da cenazenin götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’ne gitti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz’da hastaneye geldi, görüştüğü yetkililerden bilgi aldı. Ayan ailesi yapılan arama çalışmaları için Vali Yücel Yavuz’a teşekkür etti. Trabzon Valiliği önünde bugün yapılması planlanan töreninin ardından Mehmet Ayan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderilecek.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI
Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polisin derede bulunduğu yer detayları
-Hastane önü detayları
-Valinin gelişi
-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

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