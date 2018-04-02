DHA YURT - Derede kaybolan kayıp polis memuru bulundu/EK

HAVADAN, KARADAN ARANDI

Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileriyle polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip karadan, 2 helikopter ise havadan çalışma yürüttü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Kayıp polis için Karadeniz’de 58 dalgıç polisin katılımı ile arama yapıldı.

12 GÜN SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Bu sabah yeniden başlayan aranma arama çalışması sırasında kayıp polis memuru Mehmet Ayan’ın cesedi kazanın olduğu yerden 15 kilometre ileride Esiroğlu Mahallesi’ndeki Hidroelektrik Santrali (HES) Regülatör sahasında bulundu. Arama yapan ekipler tarafından 12 gün sonra cansız bedenine ulaşılan cenaze, iş makinesi yardımıyla kum-çakıl yığını içerisinden çıkarıldı, savcının yaptığı incelemenin ardından ambulansla Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.