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DHA YURT - Destici: Seçim olsa da terörle mücadele devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 07:10 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Menbiç’in sınır güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde Washington yönetiminin anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldığını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Menbiç’in sınır güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye’nin kararlı tutumu sayesinde Washington yönetiminin anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldığını söyledi. Mustafa Destici, Menbiç ile ilgili 'adım atamaz, sonuç alamaz' şeklinde konuşanların bugün Sincar'ı gündeme getirdiğini söyleyerek, "Seçim olsa da terörle mücadele devam edecek" dedi.
BBP Lideri Destici, "Daha önce Afrin operasyonu başladığında 'Türkiye bunu çözemez’ diyenler oldu. İşte Afrin operasyonu zaferle bitti. Kandil operasyonu inşallah zafere doğru yürüyor. İnşallah oradan da en kısa zamanda zafer haberlerini alacağız. İnşallah al yıldızlı al bayrağımız Kandil’de de göndere çekilecek. Menbiç önemli bir bölgeydi. Özellikle hem hudut güvenliğimiz açısından, hem PKK’nın bölgeden uzaklaştırılması anlamında önemli bir şehir. ABD isteyerek mi çekti? Hayır. Türkiye’nin kararlı tutumu, TSK’nın gücü karşısında elbette ki anlaşmaya yanaşmak zorunda kaldı ve evet dedi" şeklinde konuştu.
Destici şunları söyledi:
"İnşallah en kısa zamanda Sincar’a TSK operasyon düzenleyecek. Nerede bir hain, katil PKK’lı varsa, terör örgütü üyesi varsa, onların hepsi bölgeden uzaklaştırılacak. Ancak bunun için bir de şu noktalar var; Türkiye’deki tüm siyasetçilerimizin burada devletimizin, ordumuzun ve hükümetin yanında olması lazım. Bu milli bir meseledir. Yani bunun siyaseti olmaz. Şimdi bazıları diyor ki niye seçim zamanı? Terör, devletin bekası, ülkenin güvenliği, hudutların güvenliği seçim bekler mi? Seçim var diye ordu duracak mı? Menbiç’e girmeyecek mi? Kandil operasyonu durdurulacak mı? Ordu yürüyecek. Seçim olsa da terörle mücadele devam edecek. Çünkü sen durursan o yürür. Onun için biz yürümeye devam edeceğiz. Ordumuz yürümeye devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Destici'nin açıklamaları
-Genel ve detaylar

Haber: ANKARA,(DHA)

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