HABER

DHA YURT - DİCLE NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN 12 KİŞİ ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk 12 kişi, nehrin debisinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalınca, ihbar üzerine sbölgeye giden askeri helikopterle kurtarıldılar.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk 12 kişi, nehrin debisinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalınca, ihbar üzerine sbölgeye giden askeri helikopterle kurtarıldılar.

Eğil ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi, Dicle Nehri'nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarmaya haber verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalan 12 kişiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır'dan havalanan askeri helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek, bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

'JANDARMA VARSA GÜVEN VAR'

Yapılan başarılı bu operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığ sosyal medya hesasından 'Jandarma varsa güven var' başlığıyla yer vererek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Diyarbakır Eğil'de, Dicle Nehri'nin debisinin yükselmesi sebebiyle mahsur kalan çoğu çocuk 12 vatandaşımız İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanhlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede sağ olarak kurtarıldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
- Kurtarma operasyonu detayları

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Belediyeden 'seksek' uygulamasıBelediyeden 'seksek' uygulaması
Daire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldıDaire fiyatına açık artırma ile 'tay' satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp gösteren şahısa linç girişimi!

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Yaşar Okuyan'dan Melih Gökçek iddiası: İngiliz istihbaratı ile ilişkili gazetede çalıştı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.