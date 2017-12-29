DHA YURT Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

ANKARA, (DHA) - Dışişleri Bakanlığı, bugün Kahire'de meydana gelen ve bir kilisede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Kahire'de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz".
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