Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda Diyarbakır'da seçmenler sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların okula girmesi

-Listelerde isimlerin kontrol edilmesi

-Oy verme işlemleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

