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DHA YURT - Diyarbakır'da oy verme işlemi başladı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 08:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda Diyarbakır'da seçmenler sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Vatandaşların okula girmesi
-Listelerde isimlerin kontrol edilmesi
-Oy verme işlemleri
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
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