DHA YURT - Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 şehit, 4 yaralı (2)

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI

Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

ŞEHİTLERE TÖREN

Bu arada patlamada şehit olan 3 asker için yarın sabah erken saatlerde düzenlenecek uğurlama töreni sonrası cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Haber: Mehmet TÜRK / DİYARBAKIR (DHA)