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DHA YURT - Diyarbakır'da PKK tuzağı: 3 şehit, 4 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı.

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI

Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristler tarafından önceden araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit sayısı 3'e çıktı. Patlama sırasında 2 askerin şehit olduğu, 5 asker yaralandığı olayda Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 2 askerden biri daha şehit oldu. 1'i ağır 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

ŞEHİTLERE TÖREN
Bu arada patlamada şehit olan 3 asker için yarın sabah erken saatlerde düzenlenecek uğurlama töreni sonrası cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

Haber: Mehmet TÜRK / DİYARBAKIR (DHA)

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