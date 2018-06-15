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DHA YURT - DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU; CEPHANELİK GİBİ OTOMOBİL

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 03:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı. Ramazan Bayramı öncesi ülkede kaos ortamı oluşturmak ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme amacı güden terör örgütü mensuplarına yönelik istihbari ve operasyonel çalışma kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ele geçirilenler arasında, suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyetteki tabanca dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce dün Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Arama sonucunda, bagaj kısmında saklı siyah kumaş saz kılıfı, gitar kutusu ve kumaş bez içerisinde; bir adet roketatar başlığı, bir adet plastik muhafaza kabı ile içinde roket sevk barutu, iki adet keleş olarak tabir edilen AK-47 marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 10 adet şarjör ve bu şarjöre ait basılı vaziyette 238 adet fişek, bir adet tabanca, bir adet suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış vaziyette tabanca, 23 adet 9x19 çapında ve 27 adet 7x65 çapında fişek, bir adet inşaat eldiveni, üç adet kar maskesi, bir adet pantolon ele geçirildiği bildirildi.

AK PARTİ ADAYLARI VE DEVLET BÜYÜKLERİNE YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI

Konuyla ilgili 5 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, daha önce farklı tarihlerdeki sokak olayları ve toplumsal gösterilerde kaos ortamı yaratmak amacıyla eylemlerde bulundukları, bunlarla ilgili poliste kayıtları olduğu öğrenildi. Yine bu kişilerin, PKK’nın kırsal bağlantılı isimleri olmakla beraber, şehir yapılanması üyesi de oldukları, kentte seçim öncesi AK Parti adayları ile bazı devlet büyüklerine yönelik kaos oluşturacak eylem hazırlığı yaptıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

Haber-Kamera: Canan ALTUNTAŞ / DİYARBAKIR (DHA)

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