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DHA YURT - Diyarbakır'da terör operasyonu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçelerinin dağlık alanlarında güvenlik güçlerinin 4 gün önce başlattığı geniş kapsamlı operasyon dün gece sona erdi.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçelerinin dağlık alanlarında güvenlik güçlerinin 4 gün önce başlattığı geniş kapsamlı operasyon dün gece sona erdi. Çok sayıda barınağın tahrip edildiği operasyonda, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan'da başlayan, 'Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin" müşterek operasyonuun dünr gece itibariyle sona erdiği belirtildi. Jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timleriyle gerçekleştirilen ve daha önce yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan 'Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik ile 'Şervan Azat' kod adlı Ömer Kaya isimli iki teröristin etkisiz hale getirlidiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bölücü terör örgütü mesuplarınca kullanılan 7 adet doğal mağara ve 8 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, 3 farklı noktada birbiriyle irtibatlı olarak 3 ayrı düdüklü tencere içerisine amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet uzaktan kumandalı mayın/EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Maddi İmha timince yerinde tahrip edilmiştir. Bahse konu teröristlerin üzerleri ile sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık alanlar ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 263 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 93 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet el bombası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet ateşleme anahtarı, 11 takım terörist kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 2 adet büyük tüp, 1 adet piknik tüpü ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemeleri 1 adet akü, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet panço, 1 adet uyku tulumu, 1 adet mont, 1 adet kilim, 1 adet battaniye, 1 adet ocak, 1 adet kazma, 1 adet ampul, 50 adet konserve, 7 kilogram toz şeker, 15 kilogram tütün, 2 kilogram zeytin, 13 kilogram çamaşır deterjanı, 2 adet tencere, 10 adet boş kavanoz, 2 adet çaydanlık, 3 adet boş su şişesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir."
Operasyon kapsamında geçici olarak kurulan 10 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 2 bin 131 şahıs ve 578 aracın Jandarma arama ve sorgusunun da yapıldığı belirtilen açıklamada, 103 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve 28 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldiği belirtildi.
Öte yandan, operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise, piyasa değeri 25 milyon 342 bin 500 lira olan 3 bin 175 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ton 626 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:
-Operasyondan görüntüler
-Ele geçen silah, mühimmat ve malzemelerin görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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