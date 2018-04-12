DHA YURT - Doğu Karadeniz’de yaylacılara terör uyarısı: Evlerde yaşam malzemesi bırakmayın

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan geniş çaplı bahar operasyonu sürerken yaklaşan yayla sezonu öncesi vatandaşlara evlerde yaşam malzemeleri bırakmamaları yönünde uyarı geldi. Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bölgede her hangi bir vatandaş desteği olmadan vahşi hayvanlar gibi yaşayan teröristlerin yayla evlerinde bırakılan malzemelerle yaşam sürelerinin uzayabileceğine dikkat çekti, "Vatandaşlarımız yaylalarını kullansın ama tedbirlerini alsın ve evlerde yiyecek bırakmasın" dedi.

Gümüşhane-Trabzon sınırı kırsalında terörist unsurlarla güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan geniş çaplı bahar operasyonları sürüyor. Bölgede operasyonlarını yoğunlaştıran polis ve Jandarma Özel Harekât timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için araziyi karış karış tarıyor. Operasyonlar kapsamında, bölgeye helikopterle intikal eden askeri birlikler, teröristlerin kaçış güzergâhlarını havadan ve karadan takibe aldı. Birlikler, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri başta olmak üzere, ormanlık alanlar ve dere yataklarını didik didik arayarak, az sayıdaki terörist grubu etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.