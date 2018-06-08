DHA YURT - DOĞUM GÜNÜNDE DENİZDE KAYBOLAN LİSELİ ATAKAN’IN CESEDİNE ULAŞILDI

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber’in (18) cesedi bulundu.

Olay, dün Vakfıkebir ilçesi sahilinde meydana geldi. Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biber, arkadaşları ile serinlemek ve doğum günü kutlaması için denize girdi. Atakan, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, denizde kaybolan Atakan Biber için arama çalışması başlattı. Kıyıda toplanan vatandaşlar da arama çalışmalarını izledi.

Kayıp gencin cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterin havadan, teknelerin ise denizde yüzeyi tarayarak yürüttüğü çalışmalarda Rize’den gelen Deniz Polisi Su Altı Timi dalgıçlarınca bulunduğu denizden çıkarıldı.

Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biber’in cesedi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan üniversite hayali olan Biber için okulunda anma ve karne töreni yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaybolan gencin denizden çıkarılışı

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HABER KAMERA: İnan KALYONCU/DHA

