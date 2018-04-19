DHA YURT - Dondurma dükkanı yangında küle döndü

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde bir dondurma dükkanında yangın çıktı. Yangında dondurma dükkanında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir dondurma dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından dükkanda yapılan incelemelerde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirlendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yangından görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ /ÇEŞME(İzmir),(DHA)
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