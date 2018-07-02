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DHA YURT - Düzce'de ormanda odun kavgası: 3 ölü, 3 yaralı (2) Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, orman kesim işi yapan işçiler arasında kestikleri ağaçlardan artan odunları paylaşmakta anlaşmazlık yaşandı.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, orman kesim işi yapan işçiler arasında kestikleri ağaçlardan artan odunları paylaşmakta anlaşmazlık yaşandı. Bir orman işçisinin tüfeğini ateşlemesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinden ağaç kesim işi için Gümüşova Yeşilyayla Köyü'ne gelen 9 kişi arasında kesilen ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte orman kesim işçilerinden Olcay Bak (45), yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Küt olay yerinde yaşamını yitirirken, Yalçın Acıbal, Furkan Demiray ve Erol Demiray ise yaralandı. Şüpheli Olcay Bak olayın ardından kaçtı.
İhbar üzerine çok sayıda 112 Acil ve jandarma ekipleri bölgeye gitti. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayet zanlısı Olcay Bak’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntüler
Yaralılara müdahale edilmesi
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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