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DHA YURT El Bab'da bombalı saldırı: 1ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

TERÖR Örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Suriye'nin Afrin kentinden El Bab'daki sivillere yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG bölgesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan El Bab'da bulunan sivillere yönelik akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Sivillerin yaşadığı çadırlara isabet eden bombanın patlamasıyla 1 çocuk öldü, 5 sivil de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki sahra hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.

Haber: GAZİANTEP, (DHA)

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