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DHA YURT - Elindeki bıçakla etrafındakilere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A. (25), polisin havaya ateş açmasının ardından girdiği iş yerinde yakalandı. Mustafa A.'nın 4 yıl önce de girdiği bir markette polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde, Ereğli ilçe merkezinde elindeki bıçakla etrafındakilere saldıran Mustafa A.'yı görenler, polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen Mustafa A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Polis, kaçan Mustafa A.'nın arkasından, durması için havaya bir el ateş etti. Bir iş yerine giren Mustafa A., burada polis tarafından yakalandı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa A., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

4 YIL ÖNCE POLİSE SATIR, SUCUK, YUMURTA ATMIŞTI

Mustafa A., 4 yıl önce de aldığı uyuşturucu maddenin etkisi altındayken çevredekilere saldırmıştı. Girdiği markette teslim olmamak için polislere sopa, satır, yumurta, et ve sucuk attığı öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu gözaltına alınan Mustafa A.'nın çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında tahliye edildi.

Görüntü Dökümü:(cep telefonu görüntüsü)
-Bıçaklı saldırganın sağa sola yürümesi
-Polisin konuşması
-Çevredeki vatandaşlar
-Mustafa A.'nın yürümeye başlaması, polisin peşinden gitmesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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