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DHA YURT - 'En uzun süre soğuk denizde yaşama' rekoru kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 04:54 | Son Güncelleme

GUİNNESS Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı.

GUİNNESS Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11'de rekorun yeni sahibi oldu. 'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay rekoru kırmasının ardından şimdi de 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Rekor saatinden görüntüler
- Rekor kutlamaları
- Havai Fişek gösterisinden detaylar
- Genel detaylar
Haber-Kamera: Olgucan KALKAN / GÖKÇEADA(Çanakkale),(DHA)

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