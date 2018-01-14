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DHA YURT Engelli gence minibüste feci dayak

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adana'da konuşma engelli bir genç, eve gitmek bindiği minibüste tartıştığı 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Minibüsün güvenlik kamerasına da yansıyon olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Evine gitmek için minibüse binen konuşma engelli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine 3 kişi, yumruk ve tekmelerle engelli genci, diğer yolcuların gözleri önünde feci şekilde dövdü. Olay anı, minibüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 3 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü. Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtirilken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-gencin dayak yeme anları

-çığlık atması

-minibüste bulunan vatandaşların konuşmaları

-genel ve detay

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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